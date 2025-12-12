İSTANBUL 14°C / 8°C
  Kendisine yardım eden bekçinin silahını almaya kalkan kişi etkisiz hale getirildi
Güncel

Kendisine yardım eden bekçinin silahını almaya kalkan kişi etkisiz hale getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'un Kartal ilçesindeki Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğinde, bekçiye ait beylik silahı almaya teşebbüs eden bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

12 Aralık 2025 Cuma 15:44
Kendisine yardım eden bekçinin silahını almaya kalkan kişi etkisiz hale getirildi
EGM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Kartal'daki Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezinde meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili adli işlem başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"11 Aralık'ta İstanbul ili Kartal ilçesi Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden ve kalacak yeri bulunmadığını beyan eden bir şahsa, kendisine yardımcı olmak amacıyla gerekli yönlendirme çalışmaları yapıldığı sırada, şahsın görevli çarşı ve mahalle bekçisine ait beylik silahını almaya yönelik teşebbüste bulunduğu anlaşılmıştır. Yaşanan olay üzerine polis merkezi amirliğinde bulunan görevli personel tarafından şahıs etkisiz hale getirilmiş olup, konuya ilişkin adli işlem başlatılmıştır."

  • Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi
  • bekçi

