İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2024 Pazartesi / 20 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1799
  • EURO
    34,9485
  • ALTIN
    2436.53
  • BIST100
    10659
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında karar
Güncel

Kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında karar

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermiş ve 20 Mayıs'ta Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Polat hakkında Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda Dilan Polat'la ilgili olarak, 'Tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir verilmiştir' denildi.

DHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında karar
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirerek kendine zarar vermesinin ardından 20 Mayıs tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca Dilan Polat'ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacaktı. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas kurulunda hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, 5275 sayılı kanunun 16/1 ve 5237 sayılı kanunun 57. Maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyonu (İyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.