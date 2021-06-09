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  • Kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu zanlı yakalandı
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Kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu zanlı yakalandı

Kocaeli'nde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu A.J., gözaltına alındı.Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi. A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:49
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.'nin evine kurduğu muayenehanede para karşılığı kendi ülke vatandaşlarını muayene ettiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.'yi evde uyurken yakaladı. Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi. A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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