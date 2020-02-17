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Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü

TRABZON'un Tonya ilçesinde İshak Zaman (79) iddiaya göre kendisini döven oğlu Ali Zaman'ı (50) tabanca vurarak öldürdü.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi21:59 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 21:59

Olay, akşam saatlerinde Tonya'nın Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. İshak Zaman ile oğlu Ali Zaman arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Ali Zaman babası İshak Zaman'ı dövmeye başladı. İshak Zaman ruhsatsız tabancası ile oğluna bir el ateş etti. Ali Zaman vücuduna isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Bağırışma ve silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Zaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İshak Zaman jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bekar olan Ali Zaman'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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