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Kendisini eve almayan halasını başından vurdu

Konya'da, Haydar G. (19) husumetli olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle ateş açarak başından vurdu. Evinin penceresinden dışarı bakarken vurulan hala, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan yeğen ise aranıyor.

DHA17 Haziran 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:15
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Olay, saat 14.30 sıralarında, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre Haydar G. daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. Ancak hala, yeğenini eve almadı. Haydar G., evin penceresinden dışarı bakan halasına yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis, kaçan Haydar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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