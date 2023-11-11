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Güncel

Kendisini gasp eden 2 kişiyi öldüren Ukraynalı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aracındaki para dolu çantayı alıp motosikletle kaçan 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdüğü gerekçesiyle Ukraynalı şüpheli tutuklandı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Kendisini gasp eden 2 kişiyi öldüren Ukraynalı tutuklandı
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir araçtaki para dolu çantayı alıp motosikletle kaçan Murat O. ve Elnur B'nin aracıyla takip ettikten sonra çarparak ölümlerine neden olan Ukrayna vatandaşı Dmytro C'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alanya'da dün Ukrayna vatandaşı Dmytro C. BO 1180 EH plakalı cipi ile Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi'nde beklediği esnada, Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin avro paranın bulunduğu çantayı çalarak motosikletle kaçmış, ardından Dmytro C. aracıyla takip ettiği motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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