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Kendisini hakim olarak tanıtan kadın ve erkek yakayı ele verdi

Ankara'da kendisini 'idari yargı hakimi' olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Kendisini hakim olarak tanıtan kadın ve erkek yakayı ele verdi
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Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde kendisini idari hakim olarak tanıtan bir kadının danışmanlık adı altında avukatlık yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan D.Ş. ve ofisin "kurucu müdürü" olduğunu iddia eden erkek arkadaşı U.A'yı gözaltına aldı.

Ofiste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile şarjör, 6 fişek, 1 hakim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Zanlıların, mağdurlara "davalarınızı kazandırırız", "işe koyarız ve iş çözeriz" gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

D.Ş. ve U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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