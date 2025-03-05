İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,445
  • EURO
    39,0558
  • ALTIN
    3416.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlı enselendi
Güncel

Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlı enselendi

Manisa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zabıt katibi gözaltına alındı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlı enselendi
ABONE OL

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet" soruşturması başlatılan Saruhanlı Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan S.U'nun, kendisini MİT mensubu gibi tanıttığı belirlendi.

Yaklaşık 3 ay jandarma ekiplerince takip edilen şüphelinin, nüfuzunu kullanarak adli dosyalarla ilgili kişilere menfaat temin ederek bilgi aktardığı, istihbarat görevlisi olarak tanıtarak menfaat sağladığı, görevini kötüye kullandığı ve soruşturmaların gizliliğini ihlal ettiği tespit edildi.

Zanlı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve MİT Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 10 harici bellek, dizüstü bilgisayar, tablet, takip cihazı, 9 telsiz, telsiz bataryaları ve şarj cihazları ele geçirildi.

Ayrıca aracında siren ve anons sistemi bulunan zanlıya 138 bin lira trafik para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.