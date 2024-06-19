İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5542
  • EURO
    35,0006
  • ALTIN
    2440.61
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendisini polis olarak tanıttı: 450 bin TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Güncel

Kendisini polis olarak tanıttı: 450 bin TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtıp 1 kişinin yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altınlarını alarak dolandıran 3 sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis ile 1 milyon 500'er bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

DHA19 Haziran 2024 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Kendisini polis olarak tanıttı: 450 bin TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
ABONE OL

Olay, 29 Ağustos 2022'de İstanbul'da meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, telefonla aradıkları kadına, eşinin suça karıştığını ve cezaevine gireceğini söyleyerek, evdeki paraların incelenmesi için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Evdeki yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altınları bu kişilerin istediği yere bırakan kadın, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip polise haber verdi. 3 şüpheli, polisin takibiyle kısa sürede döviz ve altınlarla birlikte yakalandı. Tutuklanan 3 sanık, yerel mahkeme tarafından 7 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 1 milyon 500'er bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI ONADI

Bunun üzerine sanıklar, avukatları aracılığıyla istinaf başvurusunda bulunup karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın esastan reddine karar verdi. Sanıklar ardından Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. İtirazı talebini inceleyen Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, temyiz istemini esastan reddederek, hükümlerin onanmasına karar verdi. Yüksek mahkeme, kararın gerekçesinde, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını belirtti. Ayrıca, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç vasıflarıyla yaptırımların doğru biçimde belirlendiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.