İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7632
  • EURO
    7,5774
  • ALTIN
    369.951
  • BIST100
    109179
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kene tarafından ısırılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Güncel

Kene tarafından ısırılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sivas'ta, kaldırıldığı hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören çiftçi Azamet Yıldız (72), hayatını kaybetti.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 10:28
ABONE OL

Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan, 6 çocuk sahibi Azamet Yıldız, 2 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yapılan incelemede genellikle kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Yıldız, hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde yoğun bakıma alındı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Azamet Yıldız'ın vücuduna yapışan kene bulunmadığı, farkında olmadan koparmış olabileceği öğrenildi. Cenazeyi teslim almaya gelen Yıldız'ın yakınları, hastane morgu önünde gözyaşı döktü.

İnanılmaz anlar! Ceylanı kurtarmaya çalışırken yılan saldırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.