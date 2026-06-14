İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kene tutundu, durumu ağırlaştı: 65 yaşındaki adamdan acı haber
Güncel

Kene tutundu, durumu ağırlaştı: 65 yaşındaki adamdan acı haber

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, vücuduna kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 65 yaşındaki Dursun D., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA14 Haziran 2026 Pazar 00:48 - Güncelleme:
Kene tutundu, durumu ağırlaştı: 65 yaşındaki adamdan acı haber
ABONE OL

İzmir'de yaşayan ve tatil için eşiyle memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki emekli Dursun D'ye kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Dursun D, önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne, ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Rahatsızlığının ilerlemesi sonucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Dursun D'nin, doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi.

Bu bilgi üzerine KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun D, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan Dursun D'nin cenazesi, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gece yarısı korkutan deprem! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.