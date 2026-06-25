İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5198
  • EURO
    53,0464
  • ALTIN
    5994.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Keneyle mücadele! 1200 keklik doğaya salındı

Kastamonu'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik mücadele kapsamında doğaya 1200 kınalı keklik salındı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Keneyle mücadele! 1200 keklik doğaya salındı
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kastamonu İli Keklik Salımı Programı" kapsamında 1200 kınalı keklik, merkez ilçeye bağlı Hacımuharrem köyü ile İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde belirlenen alanlarda doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, programda yaptığı konuşmada, kentte kenelerle ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele etmek için salım yaptıklarını, kekliklerin, kene ve süne gibi zararlılarla mücadelede ekolojik dengeyi destekleyen önemli biyolojik unsurlar olduğunu ifade etti.

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı ise köylerinde kene ve yabani böceklerle biyolojik mücadele amacıyla keklik salınmasını talep ettiklerini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığına, Milli Parklar Müdürlüğüne teşekkür etti.

Programa, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık, köylüler ve vatandaşlar katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te faciaya ramak kala! Beton blok böyle yere çakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.