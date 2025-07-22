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Güncel

Keneyle mücadele sürüyor: Keklikler doğaya salındı

Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 keklik salındı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 09:53 - Güncelleme:
Keneyle mücadele sürüyor: Keklikler doğaya salındı
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Kırklareli'nde 600 keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Kayalı köyü yakınlarında çil keklikler, doğaya bırakıldı.

Salınan keklikler ile ekosistemin korunması hedefleniyor.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, keklik salım programında gazetecilere, güne hayırlı bir işe tanıklık yaparak başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak nesli tükenmekte olan kekliklerin doğaya bırakıldığını ifade eden Tanrıseven, "Amacımız doğal sirkülasyonu sağlamak ve bu hayvanların da üremelerine yardımcı olmak. Umut ediyorum ki doğaya saldığımız 600 keklik yaşamlarını sürdürecek ve buradaki flora ve faunaya da katkıda bulunacaktır." dedi.

Programa, Tanrıseven, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Zafer Kamay, Doğa Koruma ve Milli Parklar İğneada Şefi Merve Barut, Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) Başkanı Çetin Karakoç katıldı.

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