17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

Kentsel dönüşüm binasında korkunç olay! Alevlerin ardından ceset çıktı

Antalya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binada çıkan yangında, kimliği belirlenemeyen bir kişinin yanmış bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 14:51
Kentsel dönüşüm binasında korkunç olay! Alevlerin ardından ceset çıktı
Antalya'da kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan 4 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangında, 30'lu yaşlarda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin yanmış halde bulunan cesedi çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 11.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 141. Sokak üzerindeki kentsel dönüşüm için boşaltılmış 4 katlı binanın 1'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş daireden dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bir kişinin yerde hareketsiz olduğunu fark etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarda erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, etrafı demir sacla çevrili binaya kalacak yeri olmayanlar ile madde bağımlıların geldiği öğrenildi.

Ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
