Kentsel dönüşüm planı açıklanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı açıklıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı açıklıyor
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