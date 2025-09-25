Yılmaz, Doğu-Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Bahçelievler Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, buna karşın ekonomiyi büyütmeye, ihracatı, turizmi geliştirmeye ve istihdamı artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kapsayıcı bir kalkınma ve büyüme anlayışına sahip olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bütün bu süreçte herkesi içine alan bir kalkınmadan bahsediyoruz. Kapsayıcı kalkınma dediğimiz bu. Sadece belli kesimler, belli gruplar üzerinden bir kalkınma değil. 81 vilayetimizin tamamının, kadınıyla, erkeğiyle tüm toplumun, büyük şirketleri, KOBİ'leri, esnafıyla, bütün ölçekteki şirketlerin katkı sunduğu bir kalkınma süreci. Dolayısıyla bu anlayışla hareket ediyoruz. 86 milyon birlik beraberlik içinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"KENDİ İÇİMİZDEKİ MESELELERİ KENDİMİZ HALLEDECEĞİZ"

Yılmaz, Cumhuriyet'in birinci yüzyılındaki kazanımları değerlendirdiklerini, onları da güçlü bir şekilde sahiplenerek yola devam ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nda artık ülkemizi tarihteki konumuna yakışır bir şekilde, bölgemizde ve küresel düzeyde çok daha etkili bir güç haline getirmek için uğraşıyoruz. Ekonomisi, teknolojisi, altyapısı ve bütün unsurlarıyla çok daha güçlü bir aktör haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin stratejik bir coğrafyada olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birçok çevrenin, uluslararası aktörün, gücün hesap yaptığı, oyun kurduğu, çeşitli şekillerde müdahil olmaya çalıştığı bir coğrafyadayız. Bunu da nasıl yapıyorlar? İşte etnik kimlikler, mezhepler, dinler, ideolojiler üzerinden çok çeşitli şekillerde bu coğrafyada kontrol güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Bu mezhepleri, etnik grupları veya ideolojileri sevdiklerinden değil, onlara ilgi duyduklarından da değil. Onlar üzerinden kendi menfaatlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlara işte 'emperyalist' diyebiliriz. Emperyalist güçler adını tam koyacak olursak, uzun yıllardır bu gayretler içindeler ve burada olan, bu bölgede yaşayan insanlara oluyor. Sonuçta bu uluslararası güçler niye yapıyorlar bunları? Bizim kaynaklarımızı sömürmek için yapıyorlar. Coğrafyalarımızı kontrol etmek için yapıyorlar ve zenginliklerimizi kendilerine taşımak için yapıyorlar. Biz bunlara engel olmak durumundayız. Çanakkale ruhu neyse hep birlikte bütün farklı etnik kimliklerimiz, mezheplerimiz, inançlarımızla nasıl oralarda bir ve beraber olduysak, bugün de böyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nı tarif ederken hep şunun altını çiziyor, 'Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak' diyor. Dolayısıyla ne diyoruz? İç cephemizi güçlendireceğiz, kendi içimizdeki meseleleri kendimiz halledeceğiz, birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendireceğiz ve bu coğrafyamız üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları boşa çıkaracağız."

Yılmaz, bölgesel dinamiğin de kalkınmadaki önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Niçin Kalkınma Yolu devreye girmesin? Irak ile Türkiye çok daha güçlü bir şekilde, iki ülkenin de kazanacağı bir şekilde refahını artırmasın? Niçin Zengezur Koridoru açılmasın? Oradan işte Doğu Anadolu başta olmak üzere hem bizim bölgelerimiz kalkınsın hem de Türk dünyasıyla, Orta Asya'yla çok daha güçlü bağlar kuralım, daha fazla ticaret yapalım. Niçin Suriye'de istikrar olmasın, orayla daha fazla ticaret olmasın? Bütün bunlar bir bölgesel dinamikle de olacak işler. Komşularınızla birlikte, coğrafyanızla birlikte yükselirsiniz. Tarihte de bu böyle olmuş. Bugün de böyle. İnşallah Türkiye hem kendi iç cephesini güçlendirerek birliğini, huzurunu tahkim ederek hem de bütün bölgeye bu istikrarı yayarak yoluna devam edecek."

"86 MİLYON İÇİN DEMOKRASİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR HALE GELECEK"

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yılmaz, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda toplumun tüm kesimlerinin sürekli dinlendiğini aktardı.



Bu çalışmanın sonucunda komisyonun Meclis için birtakım öneriler ortaya koyacağını anlatan Yılmaz, o öneriler çerçevesinde, gerekli düzenleme ihtiyacı varsa bunların yapılacağını ve terör konusunu ülkenin gündeminden tamamen çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, terörün, kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı olduğunu dile getirerek, "Şimdi terörün tamamen ortadan, gündemden kalktığı bir ortamda demokrasi bir defa güç kazanacak, demokratik standartlarımız yükselecek. Herkes için 86 milyon için demokrasimiz daha güçlü bir hale gelecek, temel hak ve özgürlükler daha rahat bir ortamda yaşanacak. Kimin ne diyeceği varsa demokratik ortamda, demokratik siyasetiyle bunu yapacak." diye konuştu.

Terörden kurtulmuş bir Türkiye'nin, aynı zamanda hızla kalkınan bir Türkiye demek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ben inanıyorum ki 'Terörsüz Türkiye'nin başarısıyla Doğu ve Güneydoğu, Türkiye ortalamasından çok daha hızlı büyümeye başlayacak. Tarım ve hayvancılık, turizm daha fazla gelişecek. O bölgeye daha fazla yatırımcı gidecek." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinde provokasyonların, dezenformasyon yapanların olabileceğini, bunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bu süreçte sivil toplumun da üzerine çok büyük görev düştüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörsüz bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin pekiştirildiği bir Türkiye. Farklılıklara da saygı duyulan, farklılıklara karşı kimsenin ayrımcılık yapmadığı, hiç kimsenin kimseden dilinden, inancından, başörtüsünden dolayı bir ayrımcılığa uğramadığı, herkesin huzur içinde kendi kimliğini de rahat bir şekilde yaşadığı, eşit vatandaşlık temelinde hukuk önünde herkesin eşit olduğu bir Türkiye. Bizim yürüyüşümüz budur ve inşallah bu başarıyla sonuçlanacaktır."

"SOSYAL KONUTTA DA YENİ BİR ATILIM YAPACAĞIZ"

Yılmaz, gelecek dönemde hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konut hamlesini hayata geçireceklerini dile getirerek, "Bu süreçleri başlattık ama yeni bir ivmeyle inşallah önümüzdeki dönem Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Sosyal konutta da yeni bir atılım yapacağız. Bütün bunlarla birlikte bu metropollerdeki kira sorununun da hafifleyeceğine inanıyoruz. Özellikle sosyal konutlarla, daha düşük maliyetli, daha çok insanın erişebileceği konutlarla maliyetleri de aşağı çekeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, program öncesinde, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu, bölgedeki bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesislerini de ziyaret eden Yılmaz, burada sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



