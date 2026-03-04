İSTANBUL 14°C / 2°C
  Güncel
  Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar
Güncel

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Avcılar'da bir apartmanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıkınca moloz parçaları cadde üzerine döküldü. Ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Reşit Paşa Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldığı sırada moloz parçaları cadde üzerine döküldü.

Yaşanan o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada, etrafı toz bulutu kapladığı ve vatandaşların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

