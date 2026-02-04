Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında kentsel dönüşüm sürecindeki anlaşma oranının 3'te 2'den salt çoğunluğa (yüzde 50+1) düşürüldüğü ve yapı ruhsatı işlemlerinin artık maliklerin salt çoğunluğunun talebiyle yürütülebildiği hatırlatıldı.

İdarelerce yapı ruhsatı düzenlenmesi safhasında salt çoğunluğun tespiti noktasındaki tereddütlerin giderilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildiği belirtilen açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile maliklerce karar alınması safhasında toplantı yapılması zorunlu tutuldu ve bu toplantıların usul ve esasları kesinleştirildi.

Riskli yapıların yerine yapılacak yeni uygulamalar hususunda kararların yeterli istişareler sonucunda alınabilmesi, maliklerin süreç hakkında bilgilendirilmesi ve iradelerini daha açık ortaya koyabilmelerinin sağlanması, oybirliği ile karar alınma olasılığının artırılması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının daha şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için toplantı yapılması şartı getirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu toplantılara ilişkin duyurular bir binaya asılmak veya muhtarlıkta ilan edilmek suretiyle veya noter vasıtasıyla tüm maliklere gönderilecek. İlan suretiyle yapılan toplantı daveti 15 gün askıda tutulacak. Toplantının gerçekleştirilmesi ve karar alınması için yüzde 50+1 salt çoğunluğu yeterli olacak."

VATANDAŞIN MÜLKİYET HAKKI KORUNMUŞ OLACAK

Yönetmelik değişikliği ile inşaat ruhsatı başvurularında vatandaşların haklarını gözetmek için ilave düzenlemeler de yapıldığı belirtildi.

Belediyelerin, ruhsat düzenlemeden önce salt çoğunlukla karar alınıp alınmadığını ve tebliğ işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden teyit edeceği belirtilen açıklamada, "Müdürlük süreçle ilgili tespit yazısını belediyeye gönderecek, böylece iki idarece gerçekleştirilecek kontrolle tüm maliklerin sürece dahil edilmesi sağlanarak vatandaşın mülkiyet hakkı korunacak." ifadelerine yer verildi.

Riskli yapı parsellerinde ifraz ve imar hakkı aktarımı gibi uygulamalarda, kanun hükümlerinden nasıl yararlanılacağına dair tereddütlerin giderildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda imar uygulaması yapılmamış büyük alanlı kök parsellerde riskli yapı tespiti sonrası yapılan ifrazlarda sadece riskli yapı tespitine isabet eden parseller 6306 sayılı Kanun kapsamında kabul edilecek ve Kanun kapsamındaki hak, sorumluluk ve muafiyetler sadece bu parsel maliklerini kapsayacak. Ayrıca, riskli yapının bulunduğu parselin yapılaşma hakkının zemin yapısı, afet riski veya başka bir sebeple imar hakkı aktarımı ile başka bir parsele taşınması durumunda, aynen tevhid uygulamasında olduğu gibi, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki harç ve ücret muafiyetlerinden oransal olarak yararlanılabilecek."

