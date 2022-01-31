Kenya'da minibüste patlama! 13 kişi hayatını kaybetti

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:05

Kenya basınındaki habere göre sabah saatlerinde, ülkenin doğusundaki Somali sınırına yakın Arabia-Mandera yolunda ilerleyen bir yolcu minibüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlamada minibüsteki 13 kişi hayatını kaybederken, yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Polisin patlama ile ilgili soruşturma başlattığı saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

Askeri operasyonun düzenlendiği Lamu bölgesinde silahlı kişilerce 6 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırıda 7 sivil, 7 Ocak'taki saldırıda ise 4 polis hayatını kaybetmişti.

Saldırılar sonrası Eş-Şebab'a yönelik 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda ise 15 militan etkisiz hale getirilmişti.