06 Ağustos 2020 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 11:14

KEP adresinini ne olduğu bazı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bazı resmi evraklarda istenen KEP adresi; Kamu kurumları, her sektörden işletmeler ve isteyen tüm vatandaşlar, hazırladıkları tüm belge ve içerikleri hızlı ve güvenli bir şekilde gönderip almak için kullanılan bir sistemdir. Buna göre; KEP adresi nedir? KEP adresi nasıl alınır? İşte, PTT KEP adresi ile ilgili merak edilenler...

KEP ADRESİ NEDİR?

KEP adresi Kayıtlı E Posta'nın kısaltmasıdır. Günümüzde firmaların kullandığı çeşitli e-posta hizmetleri bulunuyor. Ancak bu e-posta hizmetlerinin güvenliği sorgulanır durumdadır. Ayrıca birçok yönden hiçbir hukukî geçerliliği olmayabilir. KEP sisteminde; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe hizmetleri, ticari firmalar arasında yapılan yazışmalar, anonim şirketlerin olağan ya da olağan üstü toplantı çağrıları, ihale işlemleri, teklif iletileri, sözleşme evrakları ve paylaşımı, şirketlerin vermekle yükümlü olduğu beyannameler, faturalar, ekstre talimatları gibi her türlü e-posta işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilebilir.

Ancak diğer elektronik posta hizmetlerinden en belirgin farkı, bu hizmet ile yapılan her işlemin yasal olmasıdır ve aynı zamanda yasal delil olarak kullanılabilmesidir.

PTT KEP adresi resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı

- Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,

- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,

- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,

- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP ADRESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen vatandaşlar başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

KEP ADRESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

-Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu

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KEP ADRESİ ALMAK ZORUNLU MUDUR?

PTT kargo, varlık yönetim şirketleri, bankalar, darphane, sermaye piyasası aracı kurumları, damga matbaa kurulu ve yatırım ortakları mutlaka KEP adresi almak zorundadır. Ayrıca anonim ve limited şirketlerin de KEP adresi alma zorunluluğu bulunuyor. Spor kulüpleri, serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve noterler için de KEP adresi almak zorunlu kılınmış. KEP üzerinden gönderilen iletiler gerek görüldüğü takdirde kanıt olarak da kullanılabiliyor.

Türk Ticaret Kanununda KEP adresi alma zorunluluğu bulunana daha birçok kişi, kurum ve kuruluş yer alıyor. Bunların hepsini Türk Ticaret Kanunu'nda bulabilirsiniz. KEP sistemini kullanma zorunluluğu olduğu halde KEP adresi olmayan tüzel veya gerçek kişiler için cezai yaptırımlar mevcuttur. Bu durumun tespit edilmesi durumunda belirli miktarda para cezaları söz konusudur. Her tespitte giderek artan bu cezanın miktarı 10 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.