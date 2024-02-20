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Kepçe yüklü çekici trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı!

Gaziantep'te mini kepçe yüklü çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

AA20 Şubat 2024 Salı 12:09 - Güncelleme:
Kepçe yüklü çekici trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı!
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Servet Demir idaresindeki 27 R 5812 plakalı çekici, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi Boğaziçi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Çekici, daha sonrada 27 AP 225 plakalı otomobilin üzerine çıktıktan sonra durabildi.

Yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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