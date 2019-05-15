Kerç Boğazı'nda yanan tanker Haydarpaşa'ya çekildi
Kerç Boğazı açıklarında yanan iki LPG gemisinden M/T Maestro, Haydarpaşa'ya çekildi.
- DHA
14 kişinin öldüğü facia sonrası Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'nde bir firmaya satıldığı belirtilen Maestro'nun, kazada hayatını kaybeden Türk denizcilerin ailelerinin başvurusu üzerine İzmir'e götürülürken Haydarpaşa'ya çekildiği öğrenildi. Gemide inceleme yapılacağı kaydedildi.
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