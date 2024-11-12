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Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray benim evim

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Portekiz ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olan ve sergilediği performansla harikalar yaratan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2024 Salı 00:09 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray benim evim
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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi.

"GALATASARAY BENİM EVİM"

12 Kasım Salı günü tamamı yayımlanacak röportajdan paylaşılan kısa bir videoda Kerem Aktürkoğlu'nun, "Galatasaray benim evim, Galatasaray benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez" ifadeleri kullandığı görüldü.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 11 maçta 8 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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