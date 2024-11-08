Kereste fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni mevkisinde ormanda bulunan kereste fabrikasında dün saat 20.30 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kereste fabrikasında bulunan kereste ve çuvallardaki talaşlar yanarken, fabrikanın çevresindeki ormanın kızılçam ağaçlarıyla kaplı olması, vatandaşlara ve görevlilere korkulu anlar yaşattı. Söndürme ekiplerinin gayretleriyle, yangın fabrika dışına çıkmadan söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında fabrikada bulunan keresteler zarar gördü.