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Kereste fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanda bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla büyümeden söndürüldü.

DHA8 Kasım 2024 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Kereste fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni mevkisinde ormanda bulunan kereste fabrikasında dün saat 20.30 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kereste fabrikasında bulunan kereste ve çuvallardaki talaşlar yanarken, fabrikanın çevresindeki ormanın kızılçam ağaçlarıyla kaplı olması, vatandaşlara ve görevlilere korkulu anlar yaşattı. Söndürme ekiplerinin gayretleriyle, yangın fabrika dışına çıkmadan söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında fabrikada bulunan keresteler zarar gördü.

  • yangın söndürme
  • Manavgat
  • itfaiye müdahalesi

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