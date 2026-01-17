İSTANBUL 6°C / 1°C
  Keresteciler Sitesi alevlere teslim! Müdahale ediliyor
Güncel

Keresteciler Sitesi alevlere teslim! Müdahale ediliyor

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında yaralıların ve dumandan etkilenenlerin olduğu öğrenildi.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 14:40
Keresteciler Sitesi alevlere teslim! Müdahale ediliyor
Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarında ekiplere destek oluyor.

Yangında yaralılara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangın çıkan mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, "Bir patlama sonucunda yangın çıkmış, bizden de yan dükkana sıçramış, yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara sıçradı. Sağ olsun ekipler müdahale ediyor." dedi.

