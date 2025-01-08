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Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli Durmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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