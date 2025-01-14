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Kerimcan Durmaz'ın avukatının talebine ret

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın avukatı aracılığıyla yaptığı 'tutukluluğa itiraz' talebi reddedildi.

IHA14 Ocak 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
Kerimcan Durmaz'ın avukatının talebine ret
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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