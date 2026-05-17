Kerkük-İstanbul seferleri iki aylık aranın ardından yeniden başladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını kapatan Irak'ta, Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul'a yaklaşık iki ay aradan sonra ilk sefer gerçekleşti. Irak Hava Yolları, Kerkük-İstanbul hattında haftada 4 gün uçuş yapacak.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 22:37
Irak'ın hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından durma noktasına gelen Kerkük-İstanbul seferleri yeniden hayata geçti. Irak Hava Yolları, yaklaşık iki aylık aranın ardından Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul'a ilk seferini bugün gerçekleştirdi. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarında artış da planlanıyor.

IRAK HAVA YOLLARI KERKÜK'TEN İSTANBUL'A İLK SEFERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kerkük Havalimanı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Yolları'nın yaklaşık iki ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini bugün Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Irak Hava Yollarının Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi.

Yaz mevsiminin gelmesi, okulların tatil edilmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sefer sayılarında artışa gidilecek.

IRAK HAVA SAHASINI 28 ŞUBAT'TAN BU YANA KAPATMIŞTI

Irak, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ay içinde Türkiye'ye yönelik ilk uluslararası seferler de başlamıştı.

