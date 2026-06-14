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Kerkük Valisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı

Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, babasının vefatı dolayısıyla telefonla taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AA14 Haziran 2026 Pazar 16:51 - Güncelleme:
Kerkük Valisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı
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Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletmesinin akabinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AİLEM VE KERKÜK HALKIMIZ ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Vali Ağa, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a başta ailem ve Kerkük halkımız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ağa, paylaşımında ayrıca "Türkiye-Irak ilişkileri daima güçlensin, kardeşliğimiz baki olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullanmıştı.

"SİZ, BİZİM BABAMIZSINIZ, ELLERİNİZDEN ÖPERİM"

Anne Heyfa Ağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." ifadeleriyle cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa, görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.

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