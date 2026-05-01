Kerkük–Ankara hattı yeniden açıldı: Uçuşlar 2 ay sonra başladı

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Yollarının, yaklaşık iki ayın ardından Ankara'ya ilk seferinin bugün saat 09.45'te Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini belirtti.
Samed, Irak Hava Yolları'nın Kerkük-Ankara seferlerinin haftada 3 kez yapılacağını söyledi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak, hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.
Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye'ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.