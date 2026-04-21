  Kerkük'te Türkmen vali göreve başladı... Dışişleri Bakanlığı: Tarihi bir gelişme
Kerkük'te Türkmen vali göreve başladı... Dışişleri Bakanlığı: Tarihi bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük vilayetine Türkmen bir valinin seçilmesini 'tarihi bir gelişme' ve 'gecikmiş bir hakkın teslimi' olarak nitelendirdi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük valiliğine seçilmesi, Ankara'da büyük memnuniyet yarattı.

Irak'ın Kerkük vilayetinde yaklaşık bir asır sonra Türkmen bir ismin vali seçilmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak gelişmeyi 'tarihi' olarak nitelendirdi ve Kerkük'teki Türkmen varlığının meşru temsilinin gecikmiş bir hak teslimi olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'TARİHİ GELİŞME' NİTELEMESİ

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir." ifadesine yer verilen açıklamada, bunun aynı zamanda, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlar bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüldüğü kaydedildi.

Kerkük'te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımının, sadece Türkmenler değil, Kerkük'ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanım olduğu kaydedilen açıklamada, gelişmenin, Irak'ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunması temenni edildi.

MUHAMMED SEMAN AĞA'YA VALİLİK KARARNAMESİ TESLİM EDİLDİ

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'ya Kerkük valiliği atama kararnamesini teslim etmişti.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçerken. Kerkük İl Meclisi 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti.

