Kerkük'ün imarı için Türkiye'ye çağrı! Vali Ağa: Bütün köylerimizi ayağa kaldıralım

İstanbul'da Irak Türkmen dernekleri tarafından düzenlenen organizasyonda Türkmenlerle buluşan Ağa, "Kerkük Türktür, Türk kalacak" sloganıyla karşılandı.

Ağa, burada yaptığı konuşmada, "Geçen sene İstanbul'da sizinle bir aradayken bir sözümüz vardı. Allah'ın izniyle 2026 senesinde, 102 sene sonra 'Kerkük'e Türkmen bir valinin atanması için elimizden geleni yaparız' demiştik. Bugün böyle bir başarı gerçekleştiği için hem gururluyum hem heyecanlıyım." dedi.

Kerkük'te Türkmenlerin başarısının milletin oylarının yanı sıra şehitlerin sayesinde olduğunu belirten Ağa, "Aziz milletimiz Irak Türkmen Cephesi'ne vefalı kalmasaydı, destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı." diye konuştu.

Ağa, babasının rahatsız olduğunu, Ankara'da yanında kalmak istediğini dile getirerek, "Bana (babam) 'devlet işi, millet işi aksatılmaz sen git ziyaretini yap' dedi." ifadesini kullandı.

Irak Türkmenlerinin siyasi mücadelesi, Kerkük'teki yeni yönetim yapısı ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağa, Türkmenlerin, yüzyıllardır bulundukları topraklarda tüm milletlerle ortak paydada, hak, hukuk ve adalet çerçevesinde bir arada yaşadığını söyledi.



Ağa, Türkmenlerin Kerkük'te varoluş mücadelesi verdiğini, elde edilen başarıda en büyük payın Türkmen halkı ve şehitlerinin olduğunu ifade etti.



- "TÜRKMEN, ADALETTEN YANADIR"

Seçim sürecinin ardından Irak'taki Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyan tüm gruplarla müzakereler yürüttüklerini anlatan Ağa, Kerkük'teki yönetim paylaşımına ilişkin, "Zor bir müzakere yaptık. Biz valiliği aldık mı? Aldık. Zinciri kırdık mı? kırdık. Bundan sonra hedefimiz, her 4 senede en az 1 veya 1,5 sene Türkmen bir valinin görev yapmasıdır." dedi.

Valilik süresinin paylaşımla belirlendiğini dile getiren Ağa, Arap ve Kürt unsurlarla uzlaşı içinde yönetimde rol aldıklarını, devletin diğer kademelerinde de görevlerinin olduğunu söyledi.

Ağa, ITC Başkanı olarak valilik görevini üstlenmesindeki temel amacın millete hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Türkmen'e yakışan bir vali olalım. Türkmen, adaletten yanadır. Biz adaletli bir toplumuz. Bütün herkese adil şekilde davranacağım." diye konuştu.

- TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER VE SU SORUNU

Irak'ta yaşanan su sıkıntısının çözümü için Türkiye ile görüşerek çözüm sağladıklarını belirten Ağa, "Biz Ankara ile Bağdat arasında bir köprü olmaya çalıştık. Ülkemiz olan Irak'a, memleketimiz olan Tekmeneli'mize ve Kerkük'ümüze elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştık." dedi.

Ağa, Irak eski Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin su sorununun çözümündeki çabalarını takdir ettiğini dile getirerek, Irak'ın istikrarı, egemenliği ve silahın tek bir devlet elinde toplanması yönünde atılan adımları desteklediklerini ifade etti.

Irak'ta "düşman emperyalist güçlerin fitne çıkardığını" söyleyen Ağa, Türkiye'nin "devletin ali menfaatlerini küçük menfaatlerin üzerinde tuttuğunu" ve bunu Iraklı siyasilere örnek olarak gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Ağa, Erdoğan'ın yeni Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi tebrik ettiğini, ITC ve Türkmenler için bir bakanlık istediğini aktardı.

Ağa, "Türk, devletine bağlı kalır, egemenliğine bağlı kalır, coğrafyasına bağlı kalır, bayrağına bağlı kalır ve hiçbir Türk, devletini bölmez, böldürmez. Bağdat'ta son temaslarımız sonrası yeni kurulacak hükümette bir bakanlık göreceksiniz inşallah." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bünyesinde kurulacak yeni hükümette de bir bakanlık almak için mücadele ettiklerini söyleyen Ağa, bu konuda da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

- KERKÜK'ÜN İMARI İÇİN ÇAĞRI

Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacaklarını vurgulayan Ağa, Osmanlı Köprüsü, Kerkük Kalesi ve kışlanın restore edilmesi için projelerini hazırladıklarını, büyük pazar yeri ve millet parkı gibi çalışmaların keşif raporlarını imzaladığını söyledi.

Ağa, Türkiye'de belediyeler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, ASELSAN, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi kurumlarla temas halinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye ile soy bağını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Ağa, "Türkiye'den belediyeler gelsin, şirketler gelsin. Kerkük'e hizmet edelim, bütün köylerimizi ayağa kaldıralım. O zaman Kerkük örnek bir şehir olur." dedi.

Programa, Türkmeneli Kadınlar Derneği Başkanı Fevziye Hasasu, Orta Doğu İşadamları Derneği Başkanı Ömer Köprülü, Irak Türkleri Altınköprü Derneği Başkanı Amir Köprülü, ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Xayçili, Kerkük Vakfı Başkanı Erşed Hürmüzlü, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Eyüp Keremoğlu ve Irak Türkleri Adalet ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mithat İbrahim katıldı.

