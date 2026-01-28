İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4196
  • EURO
    52,0874
  • ALTIN
    7356.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kesik baş cinayetinin kilit ismi 24 TV'ye konuştu: Takside o anlarda neler oldu?
Güncel

Kesik baş cinayetinin kilit ismi 24 TV'ye konuştu: Takside o anlarda neler oldu?

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kesik baş cinayeti Türkiye'nin gündemini sarstı. Parçalanmış Özbek kadının cansız bedeninin valizlerle taşındığı taksinin şoförü ilk kez 24 TV'ye konuştu.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Kesik baş cinayetinin kilit ismi 24 TV'ye konuştu: Takside o anlarda neler oldu?
ABONE OL

Türkiye günlerdir İstanbul'da işlenen kesik baş cinayetini konuşuyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin soruşturmasında kritik bir isimlerden olan parçalanmış Özbek kadının cansız bedeninin valizlerle taşındığı taksinin şoförü Ahmet Güner 24 TV'ye konuştu.

Katil zanlılarını Ümraniye Çarşı'dan aldığını belirten şoför Ahmet Güner, "Fındıkzade'ye giderken fikir değiştirdiler yolda. Bizi dedi Şişli'ye bırak dedi. Döndüm oradan Şişli'ye bırakıyordum. Ramazan otelin önünde bıraktım bunları" dedi.

Katil zanlılarının taksiye bindiklerinde telaşlı olmadıklarını belirten taksi şoförü Ahmet Güner, "Gördüğüm kadarıyla bir tane büyük valiz vardı. Bir tane de ufak çanta gibi bir şey vardı" ifadelerini kullandı.

Taksi şoförü Güner, zanlıların heyecan ve panik halinde olmadıklarının altını çizerek, " Çok sakin duruyorlardı. Hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi" dedi.

Araç içinde herhangi bir koku, kan izi ya da şüphe uyandıracak bir duruma rastlamadığını vurgulayan taksi şoförü, cinayeti ancak polis tarafından arandığında öğrendiğini belirtti. Güner, ifadesini vermek üzere Gayrettepe'ye çağrıldığını ve gerçeği orada öğrendiğini söyledi.

"İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Karakol yüzü görmüş bir insan değilim" diyen Ahmet Güner, olay sonrası büyük bir korku yaşadığını dile getirdi. "İnsan düşünmeden edemiyor. Yanımda oturuyorlar, arkada biri var... Sonradan anladım ki o korku çok gerçekmiş" sözleriyle yaşadığı travmayı anlattı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taksinin araç içi kamera kayıtlarının da emniyet birimlerine teslim edildiği ve olayın aydınlatılmasında kritik rol oynadığı öğrenildi.

  • İstanbul cinayet
  • Özbek kadın
  • valiz cinayeti

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da bomba paniği! Apartmanın önüne 2. kez patlayıcı fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.