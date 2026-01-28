Türkiye günlerdir İstanbul'da işlenen kesik baş cinayetini konuşuyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin soruşturmasında kritik bir isimlerden olan parçalanmış Özbek kadının cansız bedeninin valizlerle taşındığı taksinin şoförü Ahmet Güner 24 TV'ye konuştu.

Katil zanlılarını Ümraniye Çarşı'dan aldığını belirten şoför Ahmet Güner, "Fındıkzade'ye giderken fikir değiştirdiler yolda. Bizi dedi Şişli'ye bırak dedi. Döndüm oradan Şişli'ye bırakıyordum. Ramazan otelin önünde bıraktım bunları" dedi.

Katil zanlılarının taksiye bindiklerinde telaşlı olmadıklarını belirten taksi şoförü Ahmet Güner, "Gördüğüm kadarıyla bir tane büyük valiz vardı. Bir tane de ufak çanta gibi bir şey vardı" ifadelerini kullandı.

Taksi şoförü Güner, zanlıların heyecan ve panik halinde olmadıklarının altını çizerek, " Çok sakin duruyorlardı. Hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi" dedi.

Araç içinde herhangi bir koku, kan izi ya da şüphe uyandıracak bir duruma rastlamadığını vurgulayan taksi şoförü, cinayeti ancak polis tarafından arandığında öğrendiğini belirtti. Güner, ifadesini vermek üzere Gayrettepe'ye çağrıldığını ve gerçeği orada öğrendiğini söyledi.

"İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Karakol yüzü görmüş bir insan değilim" diyen Ahmet Güner, olay sonrası büyük bir korku yaşadığını dile getirdi. "İnsan düşünmeden edemiyor. Yanımda oturuyorlar, arkada biri var... Sonradan anladım ki o korku çok gerçekmiş" sözleriyle yaşadığı travmayı anlattı.