İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0856
  • EURO
    6,5755
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119196
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildiler
Güncel

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildiler

Antalya ve Van'da bazı doğal sit alanları 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

AA20 Şubat 2020 Perşembe07:11 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 07:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanı ile Van'ın İpekyolu ve Gürpınar ilçelerinde bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adı "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" olarak değiştirildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Oruçlu mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların inşası amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Dışişleri Bakanlığınca yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman ve Dışişleri hukuk uzmanı unvanlı sözleşmeli personel çalıştırabilecek.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik ile Dışişleri Bakanlığında istihdam edilmek üzere alınacak mütercim-tercüman ve Dışişleri hukuk uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, ilgili hükümlere bağlı olmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.

İstihdam edilecek Dışişleri hukuk uzmanlarının, hukuk fakültesi mezunu olması veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden mezun olmaları ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekiyor.

Van'da sahte parayla araç satın alan 2 kişi tutuklandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir
Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Ahmet Kural trafik kazası yaptı: Alkollü olduğu ortaya çıktı
Ahmet Kural trafik kazası yaptı: Alkollü olduğu ortaya çıktı

Ahmet Kural trafik kazası yaptı: Alkollü olduğu ortaya çıktı

Trump'la ilgili bomba iddia
Trump'la ilgili bomba iddia

Trump'la ilgili bomba iddia

Almanya'da silahlı saldırı
Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'da silahlı saldırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.