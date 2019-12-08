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Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari İstanbul'da yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.

  • AA
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.

Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.

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