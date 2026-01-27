İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4033
  • EURO
    51,5656
  • ALTIN
    7095.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 şüpheli yakalandı
Güncel

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 kişi yakalandı.

IHA27 Ocak 2026 Salı 09:47 - Güncelleme:
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında 'kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 29, 2-5 yıl arası 45 ve 2 yıl altı 23 olmak üzere toplamda 108 kişi yakalandı.

Yakalanan 108 şahsın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

  • Diyarbakır operasyon
  • hapis cezası
  • yakalananlar

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.