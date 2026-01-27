Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında 'kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 29, 2-5 yıl arası 45 ve 2 yıl altı 23 olmak üzere toplamda 108 kişi yakalandı.

Yakalanan 108 şahsın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.