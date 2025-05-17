İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Keskin nişancı yarışması nefes kesti... İlk 3 sıra Türk askerinin!
Güncel

Keskin nişancı yarışması nefes kesti... İlk 3 sıra Türk askerinin!

Isparta'da düzenlenen '5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi' yarışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Keskin nişancı yarışması nefes kesti... İlk 3 sıra Türk askerinin!
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışma, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı.

Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler müsabakayı takip etti.

Yarışmada 26 keskin nişancı timi yer alırken, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2, Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 ve Jandarma Genel Komutanlığından 2 tim olmak üzere toplam 8 milli keskin nişancı timi temsil etti.

Yarışma sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan ülkelerin keskin nişancı timleri, aldıkları puanlara göre madalyayla ödüllendirildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalya, Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.