Kestaneli pasta diye ‘kuru fasulye' yedirdiler

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:38

360 ekranlarında yayınlanan Esra Harmanda’nın sunduğu “Sizin İçin Yemek Atölyesi” programının ilk konuğu Eğitmen Şef Ayvaz Akbacak oldu.

Ayvaz Akbacak, kuru fasulye tatlısı yaparken çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ünlü Şef, yıllar boyu bazı merdiven altı işletmelerin kestaneli pasta yapımında kuru fasulye kullandıklarını açıkladı. Kuru fasulyenin kestaneye göre daha ucuz olduğunu belirten Akbacak, “Eğer kuru fasulyeyi haşlayıp ezer, tatlandırırsanız kestaneden farkı kalmaz. O pastayı yerseniz karnınız ağrır. Maalesef yıllarca bizi kandırdılar.” dedi.

Bir hafta boyunca program konuğu olacak Ayvaz Şef, birbirinden lezzetli tariflerle ve Esra Harmanda’nın sunumuyla, her gün saat 11.00’de 360 ekranlarında Sizin İçin Yemek Atölyesi’nde olacak.