Kevin Durant kimdir, kaç yaşında? Kevin Durant corona virüsüne mi yakalandı?

18 Mart 2020 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:28

Kevin Durant corona virüsüne mi yakalandı? sorusunun yanıtı merak konuus oldu. The Athletic'e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Kevin Durant hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KEVİN DURANT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kevin Wayne Durant, 29 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi. "Durantula" ve "KD" gibi lakapları bulun Kevin Durant, kariyeri boyunca bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü'nü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü, bir kez NBA yılın çaylağı ödülü'nü ve bir kez de Olimpiyat altın madalyası kazanmasının yanında beş kez All-Star karmasına, beş defa da NBA yılın en iyi beşi arasına girdi.

Lise kariyerinin ardından Texas Üniversitesi'nde bir sezon forma giyen Durant, buradaki çaylak sezonunda Naismith yılın kolej ligleri oyuncusu seçildi ve bu ödülü kazanan kolej tarihindeki ilk çaylak oyuncu oldu. Üniversite kariyerinin ardından 2007 NBA Seçmeleri'ne girdi. Greg Oden'ın ardından ikinci sıradan Seattle SuperSonics tarafından seçildi. Durant'in çaylak sezonunun ardından takımı SuperSonics Oklahoma şehrine taşındı ve adı Oklahoma City Thunder olarak değiştirildi. 2012 yılında takımıyla beraber kariyerinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükseldi, ancak Miami Heat'e beş maç sonunda 4-1 kaybettiler. 2016'da serbest kalan Durant, Thunder'dan ayrıldı ve iki yıllığına Golden State Warriors ile anlaştı.

Durant, basketbol kariyerinin dışında, Oklahoma şehrinde yaptığı çeşitli bağışlar ve yardımlarla da tanınır. 2012 yılında Thunderstruck adlı filmde baş rolü oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti.

KEVİN DURANT KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.