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KGM duyurdu: Sakarya'dan itibaren geçiş yasak!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:35
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KGM'den yapılan yazılı açıklamalarda, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumu paylaşıldı.

Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur.

Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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