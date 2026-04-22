  • KGM'den ''Ankara Çevre Yolu'' tartışmalarına nokta! Mevcut sistem devam ediyor
Güncel

KGM'den ''Ankara Çevre Yolu'' tartışmalarına nokta! Mevcut sistem devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Çevre Yolu'nun ücretli olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada 'Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir.' denildi.

KGM'den ''Ankara Çevre Yolu'' tartışmalarına nokta! Mevcut sistem devam ediyor
KGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KGM bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

  • Ankara çevre yolu
  • karayolları genel müdürülüğü

