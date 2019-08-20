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Kibele kapı komşumuz olur! 

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden bulunan ve Kibele için kurulan antikkent Pessinus’un yanı başındaki Ballıhisar Mahallesi sakinleri tarihle iç içe bir yaşam sürüyor.

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Kibele için kurulan antik kent Pessinus’un yanı başındaki Ballıhisar Mahallesi sakinleri, tarihle iç içe yaşam sürüyor. Ankara-Eskişehir kara yolunda, ilçe merkezinin 13 kilometre güneyinde milattan önce 8’inci yüzyılda Frigya Kralı Midas tarafından kurulan Pessinus’ta, Belçikalı ve Avustralyalı ekipler tarafından 1967-2011 yıllarında yapılan kazılarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait tapınak alanı, merdivenli tiyatro ve sütunlu cadde ortaya çıkarıldı.Önemli turistik alanlardan Pessinus’un yanında 100 kişinin yaşadığı, 1980’de birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Ballıhisar Mahallesi’nin sakinleri, evlerine komşu antik kentin çevre küçükbaş hayvanları  otlatıyor, yerli ve yabancı turistlerle sohbet edip, bölge hakkında bilgiler veriyor.      

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