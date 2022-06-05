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  • Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Abdullah Taştaş toprağa verildi
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Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Abdullah Taştaş toprağa verildi

Adıyman'da hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Abdullah Taştaş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA5 Haziran 2022 Pazar 18:53 - Güncelleme:
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Şeker hastalığı sebebiyle öğle saatlerinde vefat eden 6 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Abdullah Taştaş, şehitliğe defnedildi.

  • Abdullah Taştaş
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