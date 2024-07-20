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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair karar Resmi Gazete'de

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:21 - Güncelleme:
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair karar Resmi Gazete'de
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün büyük bir gurur ve mutlulukla idrak edildiği bildirilen kararda, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nın içtenlikle tebrik edildiği belirtildi.

Kararda, "20 Temmuz, yıllardır çektiği acı ve zorluklara cesaret ve sabırla karşı koyan Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günüdür. Ada'daki egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. 1963 yılında, Kıbrıslı Rumların ortaklık devletini gasbetmesiyle başlayan, sürgün ve katliamlarla devam eden karanlık dönem bu harekatla son bulmuş, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliği teminat altına alınmış, Ada'da huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin de desteğiyle adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için iyi niyetle çaba sarf ettiği kaydedilen kararda, ancak 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakere sürecinde Türk tarafının yapıcı rolüne rağmen, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle sonuç alınamadığı, Kıbrıslı Rumlar Avrupa Birliği üyeliği ile ödüllendirilirken Kıbrıslı Türklerin haksız ve insanlık dışı bir izolasyona, kısıtlama ve ambargolara maruz bırakıldığı aktarıldı.

Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesi, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkün olacağı vurgulanan kararda, şunlar belirtildi:

"Uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri kabul ederek, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona bir an önce son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte bu yöndeki gayretlerimizi sonuca ulaşana dek sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve refahının teminatı olmaya devam edecek, 'garantör devlet' ve 'Ana vatan' olarak sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının aşındırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tam desteği her koşulda ve kesintisiz olarak devam edecektir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde, Kıbrıslı soydaşlarımızla gönül ve dava beraberliğimizi teyit ediyoruz, sarsılmaz birlik ve dayanışmamızı bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz."

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanması hususunun 18 Temmuz 2024 tarihli 105. birleşiminde kabul edildiği bildirildi.

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