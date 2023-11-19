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Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi emekli Topçu Albay Mustafa Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Kıbrıs gazisi toprağa verildi
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Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Özcan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçe merkezindeki Hacı Ergün Gürbüz Camisi'ne getirildi.

Özcan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akyörük köyü mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Mustafa Özcan'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı, Üsteğmen Serhat Coşkun tarafından Özcan'ın oğlu Uğur Özcan'a teslim edildi.

Törene, Özcan'ın ailesi, yakınları ile Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş ve askeri erkan katıldı.

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