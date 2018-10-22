Hulusi Akar: Kıbrıs'ta, oldubittiye asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Akar: "Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek." ifadelerini kullandı.