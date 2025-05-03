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Kıbrıs semalarında yerli ve milli iz! TEKNOFEST KKTC'de 'biz buradayız' mesajı

1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST, başta Rumlar olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TEKNOFEST KKTC'ye yönelik sosyal medya hesabından gururlandıran bir videoya yer verdi.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2025 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Kıbrıs semalarında yerli ve milli iz! TEKNOFEST KKTC'de 'biz buradayız' mesajı
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Türkiye'nin teknoloji alanındaki en prestijli etkinliklerinden TEKNOFEST, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlendi. Etkinlik, yerli ve milli üretimlerin öne çıktığı yarışmalarla dikkat çekti.

"BİZ BURADAYIZ" MESAJI

Özellikle Rum kesimi medyası başta olmak üzere uluslararası basın, KKTC'deki etkinliği yakından izledi. TEKNOFEST'in Kıbrıs'ta düzenlenmesi, faşizan gösterilerle milli ve dini değerlerin hedef alındığı şu günlerde, "Türkiye burada ve burada olmaya devam edecek" mesajı verdi.

BAKAN KURUM'DAN GURURLANDIRAN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Kıbrıs semalarında yerli ve milli bir iz bıraktık!" ifadelerine yer vererek etkinliğe dair gururunu dile getirdi.

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