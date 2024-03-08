Antalya'nın Kepez ilçesindeki eski Pil Fabrikası alanı içerisinde kurulan '1974 Kıbrıs Türk Evi'nin açılışı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla yapıldı. İçerisinde Kıbrıs Türklerinin kültürünü yansıtan ögelere, kapısında ise Rauf Raif Denktaş ile Fazıl Küçük'ün büstlerine yer verilen evin açılışına, Tatar'ın yanı sıra Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, KKTC Başkonsolosu Cem Topçu, Kepez Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Hakan Tütüncü ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Ersin Tatar, 1974 öncesinde Türkiye'de Kıbrıs davasını tanıtmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Tatar, "Kıbrıs'ı her zaman milli dava olarak gören insanlar vardı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Mehmetçiğin adaya çıkması ve mücahitlerimizle buluşması, o destanı yazmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolda verilen mücadele. Bütün bu mücadelede hep birlikte oldu. Anadolu'nun her yerine gittiğimizde bu sevgiyi görüyoruz. Akdeniz çanağında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aynı kültürü, aynı sevgiyi paylaşan insanlar olarak kendimizi buranın bir uzantısı olarak görüyoruz" dedi.

'YENİ SİYASET İKİ DEVLETLİ SİYASETTİR'

Akdeniz'in mavi vatan olduğunu belirten Tatar, "Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan hep beraber geleceğe yürüyoruz. Bu deniz, bizim mavi vatanımızdır. O denizin dibi de topraktır. Orada zenginlikler vardır, o denizde ticaret, limanlar, her türlü zenginlik ve güvenlik vardır. Kıbrıs'ın başkalarının egemenliğine geçmesine asla müsaade edemeyiz. Kıbrıs'ta yürüttüğümüz yeni siyaset, iki devletli siyasettir. Kuzey ve güney tek çatı altında Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile kadim ve güçlü bağlarımızı kopartmak, bizi orada bir yalnızlığın içerisine sokmak istiyor. Yeni siyasetimizi ana vatanımızın tam desteğiyle sürdürürken, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk Devleti bağımsız, özgür, egemen olacak ki ana vatanı ile kendi ilişkilerini istediğimiz gibi sürdürebilelim" diye konuştu.

'BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN AYRILMAZ PARÇASIYIZ'

Ersin Tatar, "Bu vatanı daha güçlü bir şekilde geleceğe götürmek açısından bu düşüncelerimizi uluslararası camiada paylaşıyoruz. Bu açılan bizim evimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı, kendini her zaman Anadolu'nun bir insanı olarak gördü. Yıllar önce merhum Başbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan bu kararı alırken millete güvendi. Türkiye'mizin her bölgesinde Kıbrıs Türk evlerinin olmasını isterim. Biz de buralardan oraya gittik ama köklerimizi hiçbir zaman unutmadık. Biz büyük Türk milletinin ayrılmaz parçasıyız" ifadelerini kullandı.

VALİ ŞAHİN: KIBRIS, MAVİ VATANIN BİR KALESİ

Kendi neslinin Kıbrıs davasıyla büyüdüğünü söyleyen Vali Hulusi Şahin ise "Bizim neslimiz Kıbrıs davasıyla büyüdü. Kıbrıs davası 20'nci yüzyıldaki en büyük milli davalarımızdan biridir. Girit davamız da vardı. Girit'i kaybettiğimiz zaman oradaki Türk nüfusu bir kırımla karşı karşıya kaldı. Girit'te şu an bir tane Türk Müslüman eseri yok. Tamamını yok ettiler. 1974 Harekatı olmasaydı aynı şey Kıbrıs Türklerinin de başına gelecekti. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirenlere minnet duyuyorum. Çocuklarımıza bu davayı anlatmalıyız. Kıbrıs, mavi vatanın bir kalesidir. Anadolu'nun güvenliği Kıbrıs'a bağlıdır. Kıbrıs'ı kaybeden Anadolu'da rahat oturamaz" diye konuştu.

'ECEVİT, ERBAKAN, BAYKAL VE DOĞRU'NUN ADI PARKTA YAŞAYACAK'

Türkiye ile KKTC'nin ayrılmaz bir parça olduğunu belirten Başkan Hakan Tütüncü de "1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk ordusuna uygulanan pil ve batarya ambargosu haberleşmeyi durdurdu. Harekat tamamlandığında ordumuz Türkiye'ye döndüğünde Türk ordusunun yerli ve milli batarya ihtiyacını karşılamak için bir fabrika kurmaya karar verildi. Kıbrıs'a yakınlığı nedeniyle Antalya tercih edildi. Fabrika uzun yıllar sonra güncelliğini yitirip kapandı. Burayı bir anı evi olarak düzenlemeliydik, bu anı evi fabrikanın kuruluşuna hizmet ettiği gibi Türkün milli davası olan Kıbrıs davasını gündemde tutmalı. Burada Kıbrıs Barış Harekatı sırasında işbaşında olan Bülent Ecevit'in, Necmettin Erbakan'ın ve aynı dönemde bakanlık yapan Deniz Baykal ve Abdulkerim Doğru'nun adı da yaşayacak" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek evin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Tatar ve beraberindekiler evi gezdi.