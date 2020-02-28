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Güncel

Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı

Kıbrıs'ta Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

DHA28 Şubat 2020 Cuma16:29 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:29

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi. Kararı Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

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