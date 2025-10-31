İSTANBUL 19°C / 11°C
  Kıbrıs'ta masaya yeni format: Doğrudan diyalog dönemi başlıyor
Güncel

Kıbrıs'ta masaya yeni format: Doğrudan diyalog dönemi başlıyor

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY Lideri Hristodulidis ile BM'nin dahil olmayacağı, doğrudan bir görüşmede hemfikir olduklarını belirterek görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını duyurdu.

AA31 Ekim 2025 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Kıbrıs'ta masaya yeni format: Doğrudan diyalog dönemi başlıyor
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren kabulde, Erhürman ve Diagne'nin, teknik komiteler ve Kıbrıs meselesi konusundaki diğer gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.

- "HRİSTODULİDİS İLE TARİH BİLDİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erhürman, Hristodulidis ile yaptığı telefon görüşmesinde, gelecek haftalarda bir görüşme yapılması konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Erhürman, "BM'nin dahil olmayacağı, kendi temsilcilerimizle birlikte olacağımız bir görüşmede bir araya geleceğimizi telefonda kararlaştırdık. Görüşmenin tarihi henüz belli değil. Daha sonra Hristodulidis ile tarih bildirme konusunda anlaştık." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile temas halinde olduklarını da vurgulayan Erhürman, Cuellar ile 5 Aralık'ta görüşebileceklerini kaydetti.

Erhürman, basın toplantısında, görüşmede BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne'ye başarı dileklerini ilettikleri, Kıbrıs'ta iki taraf arasında yaşamı kolaylaştıracak teknik komiteler konusunda karşılıklı görüşlerini paylaştıkları bilgisini paylaştı.

- "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZI SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA İLETTİM"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne de görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Erhürman ile ilk görüşmesini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diagne, BM Genel Sekreteri Guterres'in 27 Ekim'de Erhürman'a gönderdiği mektubu hatırlatarak, kendisinin de Cumhurbaşkanı'nı görevine başlaması dolayısıyla kutladığını ve başarı dileklerini ilettiğini aktardı.

Guterres'in, Kıbrıs'ta barışçıl ve sürdürülebilir çözüm yolu için tüm Ada'nın refah ve güvenliğine yönelik çalışma kararlılığında olduğuna dikkati çeken Diagne, "Genel Sekreter'in ve BM Barış Gücünün temsilcisi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim." dedi.

